"Per come siamo usciti da questa vicenda, mi auguro che chi abbia giudicato abbia avuto tutta le informazioni per giudicare e che Acerbi sia in pace con la sua coscienza". Così il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, commentando l'assoluzione da parte del Giudice sportivo del difensore dell'Inter, che era stato accusato di razzismo da Juan Jesus durante la gara di campionato contro il Napoli.

"La sentenza è il frutto delle valutazioni di ciò che è stato riportato, per quanto in altre sentenze il dispositivo tecnico non ha avuto bisogno della prova certa per condannare, non è un caso che in questo io abbia detto che mi auguro come le informazioni messe a disposizione siano state sufficienti per un giudizio", ha aggiunto Abodi a margine della firma del protocollo tra Sport e Salute e la Conferenza della Regioni e Province autonome. Prima di commentare la decisione del club di Aurelio De Laurentiis di non aderire alle campagne promosse dalla Lega Serie A per combattere il razzismo: "Comprendo l'amarezza, ma bisogna fare uno sforzo nonostante questo per rimanere tutti insieme per contrastare un fenomeno come quello del razzismo".

