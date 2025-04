Patrick Vieira, tecnico del Genoa, ha parlato in conferenza stampa anche del suo futuro, seppur rimandando ogni discorso al prossimo futuro: “Ma voi mi conoscete bene: ora è importante non perdere il focus sul nostro obiettivo. È la cosa più importante. Abbiamo un presidente che ha fatto investimenti importanti per la società perché la squadra rimanga in Serie A".

Vieira ha parlato poi del tifo rossoblu: "I nostri tifosi ci sono sempre stati a fianco per aiutarci a rimanere in Serie A e abbiamo un gruppo di giocatori che sta lavorando davvero bene, focalizzato sul rimanere in Serie A. Per il resto c’è sempre tempo e io non voglio perdere il focus su questo aspetto”, ha concluso.