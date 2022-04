Un stadio nuovo per il Venezia. Il sindaco del capoluogo lagunare Luigi Brugnaro ha annunciato l'approvazione in Consiglio Comunale del progetto "Il Bosco dello Sport", che prevede la realizzazione di uno stadio con palasport, strutture sportive e 79 ettari di superficie forestale. Lo riferiscono i colleghi di TMW, che evidenziano come non siano mancate le polemiche in città, considerando che il club arancioneroverde ha fatto sapere che l'impianto attuale, vale a dire il Penzo, continuerà a migliorare dal punto di vista dell'infrastruttura.