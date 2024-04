Succede di tutto al Castellani dove l'Empoli ha battuto per 3-1 il Torino. Toscani due volte in vantaggio con. Cambiaghi e Cancellieri e due volte ripresi da una doppietta di Zapata. Quando sembrava ormai finita, arriva il gol del 3-2 dei toscani: lo firma Niang al 94' sfruttando un errore in copertura di Bellanova. Con questo risultato i toscani si portano a +3 sulla zona retrocessione e, mentre il Torino rimane al nono posto.