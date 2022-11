Ora è ufficiale: Frank Zambo Anguissa ha firmato il rinnovo di contratto con il Napoli fino al 30 giugno 2025 con opzione di prolungamento da parte del club partenopeo per un ulteriori biennale. Un'ottima notizia per gli azzurri, che blindano una delle colonne portanti della squadra di Luciano Spalletti, attualmente capolista della Serie A a +8 sulle più immediate inseguitrici.