Il duello di mercato tra Juventus e Inter per Andrea Cambiaso sorride ai bianconeri, prossima squadra del giovane laterale arrivato dal Genoa. Ieri le visite mediche e oggi le firme, tappa fondamentale prima del suo inserimento in rosa e che potrebbe essere soltanto di passaggio prima di un trasferimento in prestito al Bologna. Stando infatti a Tuttosport, il club emiliano sarebbe quello più accreditato in caso il tecnico Allegri decida che per l'ex Alessandria sia necessario una stagione di apprendistato.