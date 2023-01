Non arrivano buone notizie per l'Udinese, che, come si temeva già domenica all'atto della sua uscita forzata dal campo, dovrà fare a meno per un po' di tempo di Gerard Deulofeu. Come comunica il club friulano, dopo il consulto specialistico effettuato, il fantasista spagnolo dovrà sottoporsi a un intervento di rinforzo capsulare al ginocchio destro al fine di incrementarne la stabilità. L'operazione sarà effettuata presso la clinica Villa Stuart di Roma.