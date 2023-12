Vittoria semplice per la Fiorentina che al Franchi supera la Salernitana con un comodo 3-0 e scavalca il Bologna al quinto posto in classifica. Partita praticamente senza storia che vede i viola subito avanti grazie al rigore di Lucas Beltran, con Riccardo Sottil e Giacomo Bonaventura ad allargare poi ulteriormente la forbice. Decisamente più frizzante la sfida di Udine, dove l'Udinese si vede sfuggire in pieno recupero la vittoria contro il Verona: doppio vantaggio bianconero con le reti di Christian Kabasele e Lorenzo Lucca, prima della rimonta scaligera firmata da Milan Djuric su calcio di rigore e da Cyril Ngonge che ad inizio ripresa trova il gol del 2-2 con una splendida rovesciata in area.

Al 72esimo, però, ancora Lucca trova la rete del 3-2 che sembra decisiva, fino a quando al 97esimo Thomas Henry punisce l'uscita a vuoto di Marco Silvestri e trova la rete del rocambolesco 3-3 che probabilmente salva la panchina di Marco Baroni.