Primo giorno di lavoro per il Milan campione d'Italia, con Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica, che inaugura così la stagione ai microfoni di Milan TV: "I ragazzi hanno fatto delle vacanze meritate dopo una stagione fantastica. Abbiamo ancora l'eco e i ricordi di ciò che è stato, credo che sia giusto ricordarci come siamo arrivati a quel risultato, ma anche voltare pagina ed essere concentrati sugli obiettivi di questa stagione". Stagione che sarà inevitabilmente segnata dallo stop di novembre per il Mondiale in Qatar: "Bisognerà abituarsi a quell'idea, come abbiamo fatto col Covid, con le sospensioni, con gli stadi chiusi... Questa sarà una stagione divisa in due, ci sarà un lungo periodo di inattività per chi non andrà al Mondiale, quindi si farà un po' di vacanza, poi un po' di preparazione e poi si ripartirà".