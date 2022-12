FIkayo Tomori, difensore inglese del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN spiegando quali sono i suoi colleghi di reparto che più gradisce in Serie A: "Kim del Napoli, anche Milan Skriniar, Leonardo Bonucci, Bremer. Ci sono tanti difensori forti, meglio per me: quando vedo loro voglio migliorare. So di non aver iniziato la stagione come volevo, però le cose nel calcio sono così. Voglio migliorare dove posso migliorare".