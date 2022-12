"Siamo eccitati per la prima partita, stiamo lavorando forte e bene. Spero che per il 4 di gennaio saremo pronti". È il commento di Fikayo Tomori a proposito del ritorno in Serie A, sempre più all'orizzonte, per quanto ancora lontano. "Sono focalizzato su questo momento, siamo un buon periodo. Quest'anno voglio crescere e vogliamo vincere un altro trofeo. Sappiamo che è difficile, ma faremo di tutto per farlo" ha detto il difensore rossonero a Milan TV.