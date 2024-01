Nel post partita di Bologna-Genoa, Thiago Motta si è concesso ai microfoni di Sky Sport per parlare delle ambizioni della sua squadra. "Perché la gente ama questo Bologna? Per il modo di giocare e per quello che trasmette il nostro gruppo. Cerchiamo sempre di fare risultato mantenendo le nostre idee, con rispetto per l'avversario e per il gioco - le parole dell'ex giocatore dell'Inter -. Nessuno ad inizio stagione poteva immaginare il Bologna così in alto in classifica. Questo fa bene al calcio, non solo al Bologna".