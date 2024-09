Pessima notizia per il Parma e per Fabio Pecchia. A pochi giorni dall'esordio in Serie A al Maradona contro il Napoli, nel corso di un allenamento con la Nazionale polacca Under 20, Mateusz Kowalski, attaccante dei gialloblu, si è infortunato gravemente al ginocchio. Gli esami cui è stato sottoposto hanno riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro.

I tempi di recupero, ancora da stabilire, saranno sicuramente lunghi.