Si prevede un lungo stop per Gianluca Caprari, reduce da un brutto infortunio al ginocchio destro che lo terrà ai box per tutto il 2023. Nei prossimi giorni, come riferisce il Monza in una nota ufficiale, l'attaccante si sottoporrà a Barcellona (presso la clinica del Professor Ramon Cugat) a intervento chirurgico al ginocchio destro per lesione al legamento crociato anteriore.