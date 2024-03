Riparte malissimo il campionato del Napoli dopo l'ultima sosta per le Nazionali. Gli azzurri di Francesco Calzona, che prima del fischio d'inizio si sono inginocchiati come nella campagna 'Black Lives Matter' per offrire il loro appoggio a Juan Jesus dopo il caso Acerbi, sprofondano in casa sotto i colpi dell'Atalanta, uscita dallo stadio 'Diego Armando Maradona' con tre punti d'oro in chiave Champions. Tre a zero netto in favore dei bergamaschi il risultato finale per effetto dei gol di Aleksej Miranchuk e Gianluca Scamacca, arrivati nel primo tempo, e del punto finale di Teun Koopmeiners al minuto 88.