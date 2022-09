Alla vigilia del match contro il Napoli, l'allenatore dello Spezia Luca Gotti, intervenuto in conferenza stampa, ha fatto un bilancio delle prime uscite stagionali della sua squadra che conta anche un ko con l'Inter: "Sul bottino conquistato finora posso dirmi soddisfatto, con un calendario così complicato era difficile fare meglio. È chiaro che all’allenatore rimane sempre un po’ di rammarico ripensando ad alcune situazioni, in ogni caso sappiamo che lo sguardo deve essere sempre proiettato in avanti. Siamo alla sesta giornata e dobbiamo crearci una nostra identità di gioco. Per questo motivo non ero contento del passo falso a San Siro, dove non era stato fatto un passo in avanti nel nostro percorso di crescita. Mi piacerebbe pensare che in ogni partita in cui si scende in campo si possano creare i presupposti per crescere e migliorare".