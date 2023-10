Il veleno nella coda. A Marassi, il Milan supera per 1-0 il Genoa portandosi così in testa alla classifica da solo con 21 punti, davanti all'Inter a quota 19. Ma succede tutto in maniera clamorosa nei minuti finali, dopo una gara dove praticamente succede poco e nulla fino al minuto 86, quando Cristian Pulisic trova il gol del vantaggio dopo una conclusione probabilmente viziata da un tocco di braccio non rilevato né dall'arbitro Marco Piccinini né dal VAR. Ma chi pensa che sia finita qui, sbaglia di grosso perché il recupero è a dir poco incendiario: al 95esimo viene espulso Mike Maignan, che travolge Caleb Ekuban appena fuori area, e viene rilevato da Olivier Giroud. Che prima viene salvato da una traversa su punizione di Albert Gudmundsson, poi esce a valanga su George Puscas salvando il risultato.

Non basta l'orgoglio del Grifone, che nel finale perde per espulsione anche il suo portiere Josep Martinez. Il Milan esulta per il sorpasso ma alla ripresa, contro la Juve, dovrà fare a meno sia di Maignan che di Theo Hernandez, ammonito e in diffida.