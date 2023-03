Proseguiranno fino a domenica 5 marzo le votazioni per scegliere l'EA SPORTS Player Of The Month del mese di febbraio per quanto riguarda la Serie A. I candidati sono: Federico Baschirotto (Lecce), Angel Di Maria (Juventus), Khvicha Kvaratskhelia (Napoli), Aleksej Miranchuk (Torino), Victor Osimhen (Napoli). La cinquina è stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye.