Si sono giocate stasera altre due gare valide per la seconda giornata di Serie A. Tutto facile per il Milan che a San Siro ha liquidato con un netto 4-1 il Torino. Rossoneri avanti al 33' con Pulisic, poi tre minuiti più tardi il pareggio firmato da Schuurs. Al 43' però il Milan torna di nuovo avanti su calcio di rigore concesso per fallo di mano di Buongiorno, con Giroud che dal dischetto non sbaglia. Nel finale del primo tempo arriva anche il tris firmato da Theo Hernandez, mentre in avvio di ripresa ancora su calcio di rigore Giroud realizza la doppietta personale e il poker.

Nell'altra gara in programma stasera, la Roma perde a sorpresa sul campo dell'Hellas Verona al termine di un match in cui è successo di tutto, come testimoniano i ben 12 minuti di recupero nel secondo tempo. Decidono i gol di Duda e Ngonge, poi nella ripresa Aouar ha accorciato le distanze. Nonostante il rosso rimediato da Hien i giallorossi non sono riusciti nell'impresa di pareggiare almeno i conti. Hellas a punteggio pieno dopo due giornate.