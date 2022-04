La Lazio archivia la pesante sconfitta nel derby contro la Roma e interrompe la striscia di risultati utili consecutivi del Sassuolo, battendolo per 2-1 all'Olimpico. A decidere il match una rete per tempo di Lazzari e Milinkovic-Savic, inutile il gol siglato allo scadere da Traoré. La squadra di Sarri sale così a quota 52 punti e al quinto posto in classifica, mentre la formazione neroverde resta dietro a 43.