Tra le due partite in programma alle 15 per la 31esima giornata di campionato spicca la sfida del Gewiss Stadium di Bergamo tra l'Atalanta e il Napoli, che manda un segnale importante per la lotta Scudetto con un successo pesante e convincente. A passare in vantaggio dopo appena 13' è la squadra di Spalletti con il rigore trasformato da Insigne, mentre il raddoppio arriva a 10' dalla fine del primo tempo con il perfetto schema su calcio di punizione finalizzato da Politano. La Dea accorcia le distanze nella ripresa con l'inserimento aereo di De Roon, ma poi il Napoli la chiude con il 3-1 di Elmas in contropiede. Gli azzurri agganciano momentaneamente il Milan in vetta alla classifica e si portano a +6 sull'Inter (che però ha due partite in meno).