Il Milan vince il big match della nona giornata di Serie A, battendo 2-0 la Juventus a San Siro. A decidere la partita un gol per tempo di Tomori e Brahim Diaz, i rossoneri salgono così al primo posto e a quota 20 punti in classifica, al pari di Napoli e Atalanta, impegnate domani rispettivamente in trasferta contro Cremonese e Udinese. La squadra bianconera invece resta a 13 punti e viene superata dall'Inter in classifica, dopo il successo per 1-2 dei nerazzurri al Mapei Stadium contro il Sassuolo.