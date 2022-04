La Lazio vince, non senza sofferenze, sul campo dello Spezia e vola al quinto posto per una notte. 4-3 il risultato finale in favore dei biancocelesti, con i liguri avanti tre volte e alla fine superati. In avvio la sblocca Amian di testa. Dopo la mezz'ora Immobile pareggia su rigore, ma i padroni di casa tornano subito in vantaggio con Agudelo. Nella ripresa sfortunata autorete di Provedel dopo il palo colpito da Zaccagni, Hristov però riporta immediatamente avanti lo Spezia. Milinkovic-Savic fa 3-3 al 68', Zaccagni prende un altro legno nel finale, poi Acerbi la risolve al 90’.