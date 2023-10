Intervenuto in conferenza stampa dopo l'1-1 di questo pomeriggio contro il Bologna, Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha difeso i suoi ragazzi dalle critiche dei giorni scorsi, tornando sulla gara vinta a San Siro contro l'Inter: "Ci alleniamo, parliamo, cerchiamo di mettere tutti nelle condizioni migliori. Qualcuno non sta vivendo la sua miglior situazione da quando è a Sassuolo, ma la determinazione c'è stata da parte di tutti, tant'è che abbiamo attaccato tanto e questa è la cosa che voglio sempre, perché abbiamo queste qualità, ci prendiamo dei rischi ma deve valerne la pena, poi se non saremo efficaci farò una valutazione diversa ma noi dobbiamo creare occasioni. Qualcosa concederemo, fermo restando che oggi il gol arriva su un lancio lungo. Non posso puntare il dito.

Questi giocatori stanno facendo tante buone, ottime prestazioni, sono gli stessi che hanno vinto con Juventus e Inter, che hanno perso una sola partita, sono sempre gli stessi giocatori, mi hanno dato la panchina d'oro per merito della prestazione di questi ragazzi. Se vogliamo massacrarli va bene ma io non posso. È normale che poi oggi ho fatto scelte diverse ma le scelte della settimana scorsa sono state condizionate dalle nazionali, è normale poi quando tornano dar precedenza a chi c'è stato. Se un giocatore fa un volo transoceanico e non ha dormito, non posso farlo giocare, mancherei di rispetto a un altro, io li devo accompagnare, poi se da fuori li massacrano ancora di più li devo difendere".