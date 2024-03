Non è bastato il cambio in panchina al Sassuolo caduto anche oggi contro l'Hellas Verona al termine di un match in cui i neroverdi perdono anche Domenico Berardi per un brutto infortunio al tendine d'Achille che non fa ben sperare. A fine partita, il nuovo allenatore degli emiliani, Davide Ballardini ha commentato a DAZN la sconfitta e l'infortunio del canterano nerazzurro: "Oggi il Sassuolo è sempre stato dentro la partita, concedendo poco o nulla a una squadra fisica e dinamica con buoni giocatori. Abbiamo giocato con personalità, non credo che il Verona meritasse di vincere ma se siamo in questa situazione non è solo sfortuna. Abbiamo le capacità per fare meglio".

Cosa vuol dire perdere ancora Berardi?

"Sono molto dispiaciuto per il ragazzo, che è importante per il Sassuolo ma per tutto il calcio italiano. In due giorni ho potuto vedere che grande giocatore è, da qui in avanti faremo quello che questi giocatori con le loro qualità e capacità possono fare. Vedremo un Sassuolo molto competitivo, questo mi conforta".