Il difensore del Sassuolo Kaan Ayhan sottolinea con orgoglio le importanti prestazioni fatte con le big in questa stagione dalla formazione di Alessio Dionisi: "Non siamo un grandissimo club come gli altri ma quando si vede giocare il Sassuolo c'è qualità. Abbiamo fatto grandi partite contro la Juve, contro le altre big, abbiamo fatto bene secondo me", ha detto a Nero&Verde.

Su Raspadori e Scamacca:

"Meglio averli in squadra, averli avversari è troppo brutto"