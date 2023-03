Ha fatto molto discutere oggi il gol del 3-2 di Adrien Rabiot contro la Sampdoria. Il centrocampista della Juventus sembra controllare il pallone con il braccio, con la rete convalidata però sia dall'arbitro che dal VAR. A fine gara ne ha parlato a DAZN il tecnico blucerchiato Dejan Stankovic : "La Sampdoria ha dato tutto. Contro una squadra molto forte con la Juve, che con i punti guadagnati sul campo sono secondi, abbiamo fatto un'ottima gara. Dopo gli episodi, come i due gol presi facili, pesano tanto. I ragazzi sono stati bravi a recuperare. Hanno recuperato una partita che poteva prendere una piega molto diversa, invece non hanno perso la lucidità. Anche sullo 0-0 Gabbiadini ha avuto un'occasione e poco dopo di nuovo. Poi sono episodi. Qualche errore di troppo nella lettura soprattutto sul terzo gol. Io mi sono arrabbiato sul quarto. Se perdo, devo farlo con orgoglio. Troppi errori di lettura. Il fallo di mano? se lo hanno visto gli arbitri e il VAR ci credo. Mi auguro di sbagliare".

E ancora: "Se facciamo vedere venti volte lo scontro di gioco fra Vlahovic e Turk, possiamo vedere venti volte il tocco di mano se c'è stato. E' braccio netto. Si vede il bicipite come si muove, mi fermo qua. Posso vedere anche la gomitata che ha ricevuto Amione? Ma se un tocco di braccio di Gabbiadini che è caduto mi hanno annullato un gol a Empoli al 96'. Io parto dalla posizione che avrei perso comunque. Noi l'abbiamo visto sul tablet e siamo andati avanti. Mi fido se lo vede l'arbitro e il VAR. Ma ragazzi. Ok fino ad un certo punto si accettano ma poi non voglio passare per stupido".