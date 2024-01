La Roma entra in momentaneo silenzio stampa dopo il pareggio contro l'Atalanta. Come si apprende da Sky Sport, la società giallorossa e mister José Mourinho hanno deciso di non presentarsi dinanzi alle telecamere dopo l'1-1 coi nerazzurri. Lo Special One è stato espulso a fine gara a causa di una reazione scomposta in panchina. Inevitabile cartellino rosso che lo terrà fuori nel prossimo big match col Milan di domenica 14 gennaio.