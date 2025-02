Alla Roma basta un calcio di rigore trasformato da Paulo Dybala per sbancare lo stadio Penzo: al 57', l'argentino spiazza Ionut Radu, all'esordio col Venezia, regalando tre punti importanti ai giallorossi soprattutto in previsione dell'impegno europeo con il Porto. Altro stop per i lagunari, che rimangono al penultimo posto in classifica.