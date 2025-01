Il mandato di traghettatore della Roma sarà l'ultima esperienza della sua carriera in panchina per Claudio Ranieri. A svelarlo è stato il diretto interessato, parlando in esclusiva a Rai Sport: "A fine stagione smetto di allenare, è il momento di dire basta - le sue parole -. Il club cercherà un nuovo allenatore in grado di portare la squadra nell’élite del calcio italiano ed europeo".