È di oggi la notizia della sospensione in via cautelare di Paul Pogba dopo la positività al testosterone nel corso di un test antidoping a cui si era sottoposto dopo il match contro l'Udinese. Ai microfoni di RMC Sport Rafaela Pimenta, agente del centrocampista della Juventus, ha commentato così la notizia: "Stiamo aspettando le controanalisi e non possiamo avere un'opinione prima dei risultati - ha esordito -. Quello che è certo è che Pogba non ha mai voluto infrangere alcuna regola".