Intervenuto in conferenza stampa della vigilia del match contro la Juventus, l'allenatore del Monza Raffaele Palladino ha parlato ancora una volta di Stefano Sensi, centrocampista interista in prestito ai brianzoli finalmente recuperato a pieno dopo il brutto infortunio al perone che lo aveva mandato ai box.

Che soluzioni ci sono da centrocampo in su?

"Ce ne sono tante, ma è un vantaggio per un allenatore e si mette anche in difficoltà quello avversario. Io sono felice di avere tanti giocatori duttili e di aver recuperato Sensi e Rovella. Ho l'imbarazzo della scelta".

Qual è l'obiettivo?

"Continuare a ricevere elogi. Tutti mi mettono in difficoltà, ma noi dobbiamo migliorare quotidianamente. E poi pensare alla salvezza. Tutto ciò che. è stato fatto ormai è fatto, a me piace fare cose nuove...".