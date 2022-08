Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha risposto a una domanda sulle ambizioni Scudetto degli azzurri dopo la netta vittoria contro l'Hellas Verona: "Se lanciamo un segnale dopo un'estate di apparente ridimensionamento? Non è un problema per noi. I discorsi che fanno i giornali è giusto che ci siano, ma sappiamo qual è il percorso che dobbiamo fare. Sappiamo qual è la responsabilità di vestire la maglia del Napoli, di non avere mai alibi. Quando si veste questa maglia non ci sono scuse, dobbiamo vincere le partite: comportandoci così, diventa più facile. A noi la scelta".