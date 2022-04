Spezzato il sogno scudetto a Empoli domenica scorsa, Luciano Spalletti non vuole fare programmi a lunghissimo termine da allenatore del Napoli ma solo pensare alla stretta attualità che prevede la conquista della qualificazione in Champions: "De Laurentiis ha dimostrato sensibilità nel riunire tutte le componenti del Napoli Calcio, è stata la cosa giusta da fare - le sue parole in conferenza stampa -. La sua presenza agli allenamenti dà sempre stimoli perché è il proprietario del club. Si riparte da questo gruppo unito, compatto, che vuole raggiungere l'obiettivo di inizio stagione che è la Champions. Futuro? Non abbiamo parlato di niente, perché poi siamo tutti molto determinati a voler far bene le ultime 4 partite visto come è andata la trasferta di Empoli. Il mio futuro è la gara di domani, a livello professionale c'è un altro anno di contratto e io voglio rimanere a fare l'allenatore del Napoli. Io qui mi sento benissimo, non vedo quali possano essere i problemi. Però non parliamo dei prossimi due anni, chi fa questo mestiere parla solo del futuro immediato".