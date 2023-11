"C'è bisogno di vincere in casa dopo tanto tempo" suona la carica Mathias Olivera, prima del lunch-match di oggi contro l'Empoli. "Farlo giocando bene sarebbe il massimo ma va bene anche giocare peggio, basta vincere" ha detto a Sky il difensore del Napoli che poi ha messo in guardia i suoi compagni: "Serve più energia, più attenzione, se faremo questo giocheremo come lo scorso anno, perché questo è quello che serve", ma anche l'Inter, tra due turni in visita nel capoluogo campano.

I problemi del Napoli al Maradona?

"Sono due mesi che non vinciamo qui... Dobbiamo vincere oggi e poi vincere tutte le prossime partite in casa".