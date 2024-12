Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato a DAZN dopo il successo sul campo del Genoa che ha proiettato i partenopei provvisoriamente in vetta: "E' stata una partita con due volti. Nel primo tempo il Genoa ci ha aspettato, abbiamo controllato il gioco creando diverse occasioni e siamo stati bravi a concretizzare con due gol. Nella ripresa, invece, sono rientrati molto più aggressivi, pressandoci a tutto campo e mettendoci in difficoltà. Siamo stati bravi a resistere fino alla fine e a portare a casa una vittoria importante".

Sulla vetta del campionato Meret ha aggiunto: "Ogni partita è importante in questo momento della stagione. Dobbiamo cercare di tenere il passo delle squadre che ci precedono, perché il gruppo di testa è molto compatto. Vogliamo restare in alto e continueremo a lavorare per migliorare e limare i nostri errori. La partita di andata con l'Atalanta ha pesato molto, ma ora pensiamo solo a lavorare partita dopo partita. Siamo contenti di essere in testa e vogliamo rimanerci".