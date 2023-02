Improvvisata di Luciano Spalletti a 'Radio Goal'. Passando per la sala stampa del Training Center di Castel Volturno, l'allenatore del Napoli si è voluto soffermare al microfono di Radio Kiss Kiss, sul posto per l'intervista a Pierluigi Gollini, per mandare un messaggio all'ambiente: "Magari posso tentare di fare un appello ai nostri tifosi. Gli voglio dire che adesso è più importante il loro sostegno di quello che posso dire io in campo. Che ci stiano vicini, soprattutto in questo momento qui.

Si fa tutto per lei: città, maglia, squadra e storia di Napoli. Tutto per lei, non per lui: niente per singoli elementi, tutto per la città. Tutto per lei e forza Napoli: deve diventare un mantra, uno slogan. Poi quello che ho da dire lo dirò in conferenza, ci daremo appuntamento lì, in conferenza stampa".