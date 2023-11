Comincia con qualche brutta notizia la seconda avventura sulla panchina del Napoli di Walter Mazzarri. Il nuovo tecnico dei campioni d'Italia perde Mario Rui e Alex Meret. Entrambi i calciatori hanno sostenuto gli esami presso la clinica Pineta Grande - come fa sapere il club partenopeo stesso -, che hanno evidenziato "una lesione di medio grado del muscolo adduttore della coscia sinistra" per Mario Rui e una "lesione di basso grado del muscolo tibiale posteriore della gamba sinistra" per Alex Meret.

"Entrambi hanno già cominciato le terapie - si legge sulla nota del sito ufficiale -. Assente oggi alla seduta di allenamento Osimhen per una sindrome influenzale". Ad oggi è in dubbio dunque la presenza di Meret e Rui nel match contro l'Inter in programma per il prossimo 3 dicembre. Lo stop per il portiere potrebbe essere di breve durata, tempi presumibilmente più lunghi invece per il portoghese.