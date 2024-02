Vittoria importante per il Milan che a San Siro vince lo scontro diretto con il Napoli e si rilancia per le prime posizioni in classifica. A fine gara a DAZN ne ha parlato il match winner Theo Hernandez: "Sapevamo che era una partita molto difficile, il Napoli è una squadra tosta. Abbiamo lavorato bene e per quello abbiamo vinto. Abbiamo avuto un periodo complicato, ma abbiamo lavorato tutti i giorni e grazie a questo vinciamo le partite".

Milan ancora in corsa per lo scudetto?

"Noi facciamo il nostro lavoro. Quando arriva la partita con l'Inter lavoreremo per vincerla, ore pensiamo a giovedì".