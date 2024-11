Tra gli ospiti dell’evento di inaugurazione della mostra fotografica en-plein air '125 anni di Milan', al Flagship Store in via Dante a Milano, Paolo Scaroni ha raccontato l'orgoglio di essere il presidente del club rossonero da sette anni, non senza lanciare una frecciatina ai cugini dell'Inter: "Mi dà un'emozione incredibile essere il presidente dell'unica squadra di Milano. Perché, diciamoci la verità, ce n'è una sola, vera, a Milano. Sono un presidente di lungo corso, non è stato un passaggio episodico, Ho avuto la fortuna di festeggiare i 120 anni di storia del club, oggi festeggio i 125 anni". Lo riporta MilanNews.it.