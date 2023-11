Tommaso Pobega, centrocampista del Milan, è intervenuto oggi a margine dell'evento 'Tutti i colori dello sport', promosso dal club rossonero. Di seguito le sue parole raccolte da TMW.

Come state vivendo l'ultimo periodo?

"Tutte le settimane cerchiamo di analizzare ogni cosa e prepararci al meglio. Non ottenere risultati ci dà fastidio, ma questa settimana siamo tornati in campo con il mister e chi c'è a Milanello, anche per capire dove sono stati gli errori".

La sosta arriva al momento giusto?

"Secondo me non c'è un momento giusto o sbagliato. Dobbiamo pensare al ciclo di partite che abbiamo per rimettere il discorso su come avevamo iniziato".

Cosa dovete migliorare?

"Il mister ci sta dicendo di aiutarci per lavorare e preparare al meglio le partite. Poi tutte le partite le osserviamo tra di noi".

Come mai così tanti infortuni?

"Lo viviamo sapendo che è una cosa che accade. Ne sono capitati di più del solito, ma abbiamo fiducia negli staff che abbiamo. Dobbiamo far passare questo momento e torneremo tutti in forma".

Pensate di poter migliorare le vostre prestazioni?

"Nulla è impossibile, lavoriamo per preparare le partite al meglio e performare al massimo. Vogliamo avere più continuità possibile così da avere più certezze, mettere tasselli in più che poi ti portano al risultato finale".

Come mai così tanti risultati altalenanti?

"Non ne abbiamo parlato in grosso modo, dobbiamo puntare a ciò che succede nelle partite successive. Ogni partita ha la sua storia e può essere condizionata da un episodio. Dobbiamo ripartire dalla prestazioni perché siamo una squadra forte e quando mettiamo in campo la prestazione giusta viene fuori anche il risultato".