Piove sul bagnato in casa Milan. Non bastasse il duro ko nel derby contro l'Inter, per Pioli si allunga la lista degli indisponibili. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, infatti, ieri si è fermato di nuovo Ante Rebic. "Il croato ieri sera è andato regolarmente in panchina ma ha dovuto alzare bandiera bianca a cavallo tra i due round: un problema al ginocchio durante il riscaldamento tra il primo e il secondo tempo lo ha messo ko e le opzioni in attacco per Pioli si sono ridotte al solo Marko Lazetic, arrivato a gennaio dalla Stella Rossa ma ancora a secco di minuti in prima squadra".