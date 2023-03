"È un'occasione persa, inutile girarci intorno". Il tecnico del Milan Stefano Pioli non usa mezze misure ai microfoni di Sky Sport per definire il match pareggiato per 1-1 in casa contro la Salernitana: "Era una partita in cui potevamo e dovevamo fare meglio. Dobbiamo crescere se vogliamo essere una squadra di alto livello, le grandi squadre affrontano ogni partita come se fosse quella decisiva. Dobbiamo fare meglio perché oggi era un'occasione, sapevamo che non era facile e non era scontata. Adesso analizzeremo bene questa partita perché credo che si poteva e si doveva fare meglio, per noi è un chance importante sprecata".

Leao è distratto dalla questione rinnovo?

"Non credo che stia incidendo per quel che riguarda le prestazioni, ma deve stare più dentro alla partita. Abbiamo concluso tanto con più di 20 tiri, ma in porta ne abbiamo mandati pochi".

Il Milan non era la più forte l'anno scorso, ma ha vinto con merito. Quest'anno cos'è cambiato?

"All'interno del gruppo niente, c'è la stessa compattezza e la stessa coesione oltre alla voglia di migliorare. Ci manca la continuità che serve per stare davanti in classifica, è un problema che stanno avendo tante squadre tranne il Napoli. Abbiamo sofferto tanto la ripresa dopo la sosta, ma dobbiamo crescere ancora come mentalità perché siamo una squadra che deve essere competitiva in Europa e in Italia. Sicuramente stasera ci è mancato qualcosa. La difficoltà della partita era sbloccarla, una volta fatto dovevamo fare meglio e sacrificarci di più, dovevamo raddoppiare e non ci siamo riusciti".