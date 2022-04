C'è amarezza per Stefano Pioli dopo lo 0-0 di oggi contro il Torino. Il tecnico rossonero analizza così la sfida ai microfoni di DAZN: "Sono andato a dire all’arbitro che non ha senso dare tanti minuti di recupero se non si fa niente per far perdere ritmo alla partita. Ero un po’ nervoso ma non ho mancato di rispetto, va bene così. È evidente che abbiamo fatto di tutto per muoverci e non dare punti di riferimento, sapevamo delle difficoltà di questa gara contro il Torino. Non abbiamo creato tanto ma tante situazioni potevamo diventare pericolose. Non posso dire niente sullo spirito e la determinazione, ci sta mancando il guizzo. È un risultato positivo ma ci sta mancando la vittoria. Sono due o tre settimane che le favorite hanno passi falsi, è un campionato competitivo e ci sono difficoltà per tutti. Qualcosina in lucidità e precisione potevamo fare però abbiamo lottato e corso tanto. Dobbiamo continuare così, sapendo che si può fare meglio”.