Stefano Pioli, guida del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Bergamo: "La passata stagione ci ha portato consapevolezza ed entusiasmo - ha detto -, ora siamo solo alla seconda gara di campionato, poi ci sarà un tour de force. Siamo preparati per affrontare al meglio l'Atalanta. Noi favoriti? Ci sono 7-8 squadre forti. Campionato molto equilibrato. Una partita alla volta. Noi dobbiamo continuare sul nostro percorso, pensare alla prossima partita e lavorare per diventare sempre più competitivi".