Reduce dalla cocente delusione in Supercoppa italiana, il Milan è chiamato già da domani sera con la Lazio a invertire un trend negativo che dice che la vittoria manca addirittura da quattro partite di fila in tutte le competizioni. Lo sa bene Stefano Pioli, che in conferenza stampa non ha usato giri di parole per fotografare il momento della sua squadra: "Dobbiamo affrontare e superare questo periodo. Le critiche ci stanno in questo momento, siamo tornati a essere una grande squadra, le aspettative sono alte, ma abbiamo basi solide. Affrontiamo questo momento con umiltà, compattezza e voglia di reagire.