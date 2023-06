Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha tracciato in conferenza stampa il bilancio stagionale con il percorso dei rossoneri alla vigilia della sfida contro il Verona, ultima della stagione: "Eravamo partiti per rivincere qualcosa e non ci siamo riusciti. Abbiamo fatto una grande Champions, un campionato sufficiente, potevamo puntare al secondo posto, ma abbiamo lasciato per strada qualcosa... Può essere una stagione positiva se impareremo qualcosa. È più facile imparare da questa stagione".

Voto alla stagione?

"Maldini è stato generoso dando 8 al Milan... Io a scuola non ero un genio, ma ero contento quando avevo 7. Si deve dividere con l'8 della Champions e il 6 del campionato, quindi 7. Se vuoi essere competitivo per vincere il campionato devi essere più continuo. Ora non siamo il Milan che era contento di arrivare sesto, ma dobbiamo essere competitivi per l'Italia e per l'Europa".