Intervistato da Milan TV, il neo attaccante rossonero Alvaro Morata parla così delle ambizioni della squadra in questa stagione e delle sue: "Il Milan è la sfida più bella e importante della mia carriera - ha esordito -. In questi giorni ho parlato con Kaka, con Ibrahimovic e con Beckham che mi hanno ricordato la storia di questa società. Non vedo l'ora di scrivere il mio nome nella storia del Milan. La scelta di venire qui? È stato tutto molto facile. Loro volevano me e basta, nessuna squadra mi aveva dato così tanta fiducia".