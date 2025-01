Dopo l'ottima performance di San Siro contro l'Inter, il Bologna di Vincenzo Italiano conferma di avere ormai inserito la marcia giusta e supera 3-1 il Monza nel primo match del sabato della 21esima giornata di Serie A. Una partita dove a scattare meglio dai blocchi sono però i brianzoli di Salvatore Bocchetti che passano in vantaggio al quarto minuto con Daniel Maldini al termine di un contropiede perfetto e per i primi venti minuti mandano in confusione i rossoblu, che però poi salgono in cattedra e prendono le redini del match. Il pareggio lo firma Santiago Castro al 22esimo su assist di Riccardo Orsolini, poi al 34esimo Jens Odgaard ribalta la situazione con una grande giocata che vale il 2-1.

Lo stesso Orsolini metterà poi il suggello al 69esimo con un elegante stop e tiro a superare ancora una volta Stefano Turati, col Bologna che poi nel finale di gara ha almeno altre tre chance in pochi secondi per arrivare al poker. Successo che proietta i felsinei a 32 punti, meno uno dalla Juventus, mentre il Monza arranca ancora nella posizione di fanalino di coda della classifica a 13 punti.