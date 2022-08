Fabio Rodia, coordinatore dello staff medico della Lazio, è intervenuto a margine della gara d'esordio con il Bologna per fare il punto sull’infermeria biancoceleste ai microfoni di Lazio Style Channel: "Per quanto riguarda Pedro, nei primi minuti della gara contro il Valladolid ha avuto un piccolo problema, un trauma distorsivo ma nessun comportamento a livello osseo o dei legamenti. Procede il suo recupero, vedremo in settimana - le sue parole -. Oggi (ieri, ndr) non era facile, la squadra viene da carichi di lavoro importante. C’era anche molto caldo e giocando in dieci non era facile. Zaccagni e altri hanno avuto diversi traumi contusivi ma nulla di grave".